Calciomercato LIVE: tutte le news e le trattative

Il portiere è arrivato ieri, 9 agosto, in città accolto da un centinaio di tifosi per sostenere le visite mediche che ha iniziato poco dopo le 16. Al suo arrivo alla clinica le prime parole: "Sono molto contento di essere qui, forza viola". Si è poi diretto al Viola Park per la firma sul contratto che sarà di un anno (ingaggio da 1.2 milioni di euro) con opzione per un’altra stagione (2.2 milioni in caso di permanenza in viola)

