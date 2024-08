Le parole dell'attaccante giallorosso che, al termine dell'amichevole contro l'Everton, ha parlato del suo futuro: "Le voci fanno piacere ma sono qui con la Roma e a disposizione per dare il massimo".

Al termine dell' amichevole pareggiata contro l' Everton (1-1 con gol giallorosso di Pellegrini ), Tammy Abraham ha parlato alla stampa allontanando le voci di un possibile addio : "Fin dal primo giorno qui a Roma ho voluto dimostrare la mia passione per il calcio e la volontà di aiutare il club . Sono una persona sorridente e sempre positiva. Questa è la mia prima preparazione post infortunio , è la mia stagione e voglio dimostrare di essere tornato. Le voci , ovviamente, fanno piacere , significa che stai facendo bene, ma sono qui con la Roma e sono a disposizione per fare il massimo ".

"La concorrenza con Dovbyk non mi spaventa"



Sulle tracce dell'attaccante c'è da tempo il Milan di Fonseca, squadra nella quale gioca il suo amico Tomori: "Ci sentiamo spesso e qualche volta ci scambiamo messaggi e video, ma sono totalmente concentrato con la testa qui a Roma". E sulla concorrenza con Dovbyk: "È da quando sono bambino che sono abituato a lottare per un posto in squadra. Dovbyk è forte e gli ho dato il benvenuto. Siamo due giocatori e, chi lo sa, magari un giorno De Rossi ci darà la possibilità di giocare insieme e se non sarà così ci supporteremo l'uno con l'altro".