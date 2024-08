La situazione tra l'Atalanta e Koopmeiners resta quella di sempre, complicata e con nessun passo significativo in avanti. Con l'olandese che continua a non allenarsi e con i nerazzurri che non si muovono dalla propria posizione, ovvero no alla cessione se prima non arriverà un sostituto all'altezza. L’indiziato numero uno è ovviamente O’Reily del Celtic, per il quale non c’è accordo e con la forbice tra domanda e offerta che nonostante settimane di trattative resta ancora molto ampia. Nei prossimi giorni previsto un rilancio con gli scozzesi.

