La trattativa che vede l’arrivo di Marc Pubill all’Atalanta potrebbe saltare a seguito delle nuove visite mediche che lo spagnolo sta svolgendo per il club nerazzurro. In caso di esito negativo, l’Atalanta valuta i nomi di Wesley del Flamengo e Neco Williams del Nottingham Forest

Potrebbe non concretizzarsi l’affare tra Marc Pubill e l’Atalanta. Lo spagnolo sta svolgendo ulteriori visite mediche nella mattinata di lunedì 12 agosto. L'affare, però, potrebbe non concretizzarsi per varie motivazioni. Proprio per questo, dunque, sono due i nomi che la Dea è tornata a valutare: parliamo di Wesley del Flamengo e di Neco Williams del Nottingham Forest.