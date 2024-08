Tra infortuni e vicende di mercato l’Atalanta arriva alla sfida con il Real con gli uomini contati e senza diversi giocatori-chiave. Titolare Retegui con De Ketelaere e Lookman. Se De Roon arretra in difesa, dentro Pasalic. Gasperini convoca ben sette giovani. Tra i Blancos possibile debutto dall'inizio per Mbappé insieme a Rodrygo e Vinicius. Real Madrid-Atalanta è in diretta mercoledì alle 21 su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW