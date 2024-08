Milan, iniziate le visite mediche di Emerson Royal

Iniziate alla clinica La Madonnina di Milano le visite mediche del nuovo terzino rossonero, arrivato in Italia nella tarda serata di ieri. Per il brasiliano previste poi, nel corso della giornata, la firma e l'ufficialità del suo passaggio dal Tottenham -a cui vanno 15 milioni di euro- al Milan

Dopo l’arrivo in tarda serata, le visite di prima mattina. Protocollo ormai classico, anche per Emerson Royal, il nuovo acquisto del Milan che stamattina si è presentato presto alla clinica La Madonnina di Milano, per iniziare le visite mediche che lo porteranno a diventare rossonero. Il brasiliano era arrivato ieri sera all’aeroporto di Linate, in compagnia di moglie e figlio, sorridente e di poche parole: “Sono contento, forza Milan”. Dopo le visite, per lui prevista l’idoneità e quindi la firma sul contratto che lo legherà al Milan.