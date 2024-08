La Juventus pensa al difensore 24enne che riflette sull’ipotesi bianconera. I rossoneri, però, valuterebbero solo un’offerta a titolo definitivo e di valore in quanto il giocatore non sarebbe sul mercato

La Juventus ci prova per Pierre Kalulu. Dopo l’operazione saltata per Todibo, che ha firmato per il West Ham, i bianconeri hanno puntato il difensore 24enne che valuta la possibilità di un trasferimento in bianconero. Al momento, però, i rossoneri esaminerebbero solo un’offerta a titolo definitivo e di valore perché il giocatore non sarebbe sul mercato. Operazione, dunque, da valutare considerando che la Juventus finora ha sempre cercato di intavolare trattative sulla base di prestiti con obblighi condizionati. Al Milan dal 2020, per Kalulu sono 112 le partite disputate, con 3 gol e 3 assist realizzati. Nel corso dell’ultima stagione, invece, 11 i match svolti dal 24enne.