Questa la proposta degli azzurri al Chelsea per arrivare a Romelu Lukaku. Il Napoli attende una risposta in tempi brevi con i Blues che continuano a chiedere circa 43 milioni di euro

Dopo le parole di Antonio Conte nel post match contro il Modena (con le quali chiedeva a gran voce rinforzi) la dirigenza del Napoli ha accelerato. Preso Brescianini che sarà un nuovo giocatore azzurro (prestito con obbligo), ora si lavora all'attaccante. Offerta verbale al Chelsea per Romelu Lukaku con il Napoli che ha messo sul tavolo una proposta da 25 milioni di euro più 5 di bonus e aspetta in tempi brevi una risposta da parte dei blues che presumibilmente sarà negativa con il Chelsea che chiede sempre circa 43 milioni di euro. In caso di rifiuto, il Napoli potrebbe dirottare questa cifra sull'operazione David Neres per poi tornare sulla questione attaccante più in là.