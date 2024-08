In arrivo a Parma il nuovo attaccante, Pontus Almqvist, che la scorsa stagione ha giocato in prestito al Lecce dal Rostov. Ecco il rinforzo per la squadra di Pecchia, che si assicura il 25enne svedese atteso per svolgere le visite mediche e firmare il contratto

Pontus Almqvist sarà un nuovo giocatore del Parma. Classe 1999, ala svedese che abbiamo già visto in Serie A nella scorsa stagione, è in arrivo in gialloblù per rinforzare l'attacco della squadra di Fabio Pecchia. Almqvist è atteso in giornata in città per svolgere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà al Parma. Dopo l'anno al Lecce, quindi, l'esterno cresciuto nel Norrkoping è pronto a vivere un'altra stagione in Italia.