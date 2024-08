Con l'addio di Immobile che ha iniziato con una doppietta la sua avventura al Besiktas, la Lazio è alla ricerca di un attaccante da affiancare nel corso della stagione a Castellanos. Il nome sul taccuino della dirigenza è quello di Boulaye Dia, reduce da un campionato tribolato in maglia Salernitana fatto di pochi gol (4) e tante partite guardate dal divano di casa per motivi legati al mercato (appena 17 le apparizioni nell'annata della retrocessione). La Lazio stringe per l'attaccante classe 1996, che resta l'obiettivo principale per rinforzare l'attacco.