Blitz del direttore sportivo degli azzurri a Londra per provare a sbloccare le trattative riguardanti Billy Gilmour, centrocampista del Brighton, e Romelu Lukaku, attaccante al momento al Chelsea. Entrambi sono due grandi obiettivi del Napoli. Proprio per questo, per Manna sono previsti vari appuntamenti per almeno un paio di giorni. CALCIOMERCATO, TUTTE LE NEWS LIVE

Il Napoli prova ad accelerare sul mercato. È infatti previsto per la giornata di oggi, martedì 13 agosto, un blitz di Giovanni Manna a Londra. Gli obiettivi del direttore sportivo del Napoli, dopo aver concluso l’affare Brescianini dal Frosinone, sono quelli di provare a chiudere per Billy Gilmour, centrocampista del Brighton e altro nome nella lista degli azzurri, e capire se si possa sbloccare l’affare relativo a Romelu Lukaku. Proprio per questo, per Manna sono previsti vari appuntamenti per almeno un paio di giorni.

Si continua a lavorare per Lukaku Il Napoli non molla Romelu Lukaku. Nella giornata di ieri, 12 agosto, gli azzurri hanno presentato una proposta da 25 milioni di euro più 5 di bonus e aspettano in tempi brevi una risposta da parte dei blues. L'obiettivo di Manna a Londra sarà proprio quello di capire se si potrà sbloccare la trattativa per l'attaccante belga. approfondimento Napoli, offerta al Chelsea per Lukaku: 25mln+bonus

A centrocampo si punta su Gilmour Oltre all’attaccante belga, il Napoli è a lavoro anche per il centrocampo. Nonostante l’arrivo, ormai imminente, di Brescianini, un altro obiettivo resta Billy Gilmour del Brighton. Gli azzurri avevano offerto 10 milioni di euro più bonus. Il Brighton ha rifiutato, chiedendo 12 milioni di euro più tre di bonus. Il centrocampista nel corso della passata stagione ha giocato 41 partite tra campionato e coppa con la maglia del Brighton con 2 assist realizzati. In totale, per lui, con la maglia della squadra inglese 58 partite e 4 assist. approfondimento Napoli, iniziate le visite mediche di Brescianini