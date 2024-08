Sembrava tutto fatto per il passaggio di Marco Brescianini dal Frosinone al Napoli e invece, con tanto di visite mediche effettuate (e superate) dal centrocampista a Roma, l'arrivo del classe 2000 alla corte di Antonio Conte è saltato. "Colpa" delle condizioni dell'obbilgo di riscatto che gli azzurri hanno modificato in corso d'opera: il Frosinone si è irrigidito e ha riaperto il canale della trattativa con l'Atalanta che ora è pronta a chiudere. Brescianini, nella giornata di domani (14 agosto) sosterrà le visite mediche con i nerazzurri, autorizzate dal Frosinone. Operazione da 2 milioni di euro per il prestito con obbligo fissato a 10: Napoli che, prima che cambiasse i termini dell'accordo, aveva pattuito un prestito oneroso a 1.5 facendo retromarcia trasformandolo in un prestito gratuito. Una giornata non semplice (dal punto di vista del mercato) per il Napoli che vede anche saltare il trasferimento di Cajuste al Brentford per alcuni problemi sorti post visite mediche: il club inglese ha deciso di ritirarsi dalla corsa al centrocampista, nonostante ci fosse già un accordo raggiunto da tempo.

