Boulaye Dia è sempre più vicino a diventare un nuovo giocatore della Lazio. L’attaccante della Salernitana ha infatti accettato l’offerta della squadra di Baroni e già nella giornata di oggi, giovedì 15 agosto, porrà la firma sul contratto che lo legherà ai biancocelesti. Termina, dunque, il percorso del senegalese con la Salernitana, dopo aver abbandonato l’Arechi tra i fischi nell'ultima partita in maglia granata, in coppa Italia, contro lo Spezia lunedì 12 agosto. Per Dia la passata stagione è stata abbastanza particolare, considerando la scelta di farlo allenare a parte dalla seconda metà di stagione per motivi legati al mercato. Per lui 17 presenze con 4 gol realizzati.

