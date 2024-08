Il Napoli insiste per Romelu Lukaku . La giornata di oggi, mercoledì 14 agosto, è stata infatti positiva per quel che riguarda la trattativa tra gli azzurri e il Chelsea. I Blues hanno mostrato per la prima volta disponibilità a cedere il belga a una cifra minore rispetto ai 43 milioni di euro chiesti inizialmente . Il Napoli, al momento, ha presentato al Chelsea un’offerta sui 25 milioni di euro più 5 di bonus . Nei prossimi giorni le parti resteranno in continuo contatto per trovare la quadra.

Il Chelsea pensa a Osimhen

Oltre alla situazione legata a Lukaku, Napoli-Chelsea sono in contatto anche per quel che riguarda Victor Osimhen. Nelle ultime ore, infatti, la squadra di Maresca è tornata a farsi viva per il nigeriano. L’operazione, però, non si farà con la formula del prestito, in quanto l’intenzione di Osimhen è quella di lasciare Napoli solo a titolo definitivo. Per entrare nel vivo della trattativa, dunque, servirà prima un'offerta adeguata da parte del club inglese, sia sul piano dell'ingaggio al giocatore che su quello della cifra per l'acquisizione del cartellino.