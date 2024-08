Quale futuro per Paulo Dybala? Gli arabi dell'Al-Qadsiah sono convinti di aver fatto tutto ciò che è in loro "potere" per arrivare al sì definitivo del giocatore (per lui pronto un triennale da 60 milioni di euro più bonus) e della Roma, con i giallorossi che avrebbero ricevuto una proposta da 18 milioni di euro. L'argentino non ha ancora preso una decisione finale: il suo agente Carlos Novel ha già lasciato la Capitale dopo aver trattato con la squadra saudita. Nonostante un'offerta molto importante, non viene confermato al momento il raggiungimento di un accordo tra le parti: in più ci sarebbero poi da vedere e valutare i contratti. Mancherebbe quindi tutta quella parte scritta e formale che in affari come questi è comunque fondamentale prima di dare un via libera definitivo. Dybala si è allenato bene ed è assolutamente a disposizione per Cagliari, in attesa poi delle decisioni di Daniele De Rossi sul suo eventuale impiego in occasione dell'esordio in campionato.