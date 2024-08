Roberto Piccoli ha realizzato cinque reti con la maglia del Lecce nello scorso campionato e non ha mai fatto meglio in una singola stagione in massima serie (cinque reti anche con lo Spezia nel 2020/21). Se dovesse trovare il gol in questa partita, l’attaccante diventerebbe il primo giocatore a segnare almeno una rete con cinque squadre diverse negli ultimi cinque campionati di Serie A (dal 2020/21; attualmente ne conta cinque con Spezia e Lecce, due con l’Empoli e uno con l’Atalanta).