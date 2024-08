Dybala in gruppo, per Cagliari deciderà De Rossi

L’argentino anche oggi si è allenato, svolgendo tutto il lavoro in gruppo. Teoricamente è convocabile e domenica può giocare la prima col Cagliari: dipenderà dalle scelte di De Rossi, che domani in conferenza farà chiarezza sull’utilizzo di Dybala. Trattativa con l’Al-Qadsiah in stato avanzato: 60 milioni più bonus per tre anni al calciatori, 18 per il cartellino alla Roma, che attende una risposta entro lunedì. Nel video il punto con l'inviato a Trigoria Angelo Mangiante

