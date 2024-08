Albert Gudmundsson è pronto a diventare un nuovo giocatore della Fiorentina. Arrivato in città, sta sostenendo le visite mediche prima di firmare il contratto. "Sono molto felice di essere qua", le prime parole dell'islandese. Si trasferisce dal Genoa in prestito oneroso a 8 milioni di euro, con obbligo di riscatto a determinate condizioni fissato a 17 più 3,5 di bonus per un'operazione complessiva da 28,5 milioni di euro

