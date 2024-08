È prevista nella giornata di oggi (venerdì 16 agosto) una riunione tra i dirigenti della Fiorentina e il presidente Rocco Commisso: si attende il suo ok formale per la trattativa con la Juventus

Ore caldissime per un nuovo passaggio di mercato sull'asse Fiorentina-Juventus. Lo stesso che in passato aveva acceso il mercato (storico quello di Baggio del 1990) ora sta entrando nel vivo per il possibile trasferimento di Nico Gonzalez in bianconero. È prevista infatti nella giornata di oggi (venerdì 16 agosto) una riunione tra i dirigenti della Fiorentina e il presidente Rocco Commisso: si attende il suo ok formale per la trattativa con la Juventus. L'effetto domino si era già innescato con Pinamonti al Genoa, Gudmundsson già a Firenze che dice "Forza Viola" e ora la concreta possibilità della partenza dell'argentino verso Torino.