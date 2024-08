I numeri in stagione

Nell'ultima annata in maglia Juventus, quella della definitiva consacrazione, 27 presenze in campionato e 5 in Coppa Italia. In campionato due gol (contro Frosinone e Bologna) e protagonista assoluto con la nazionale turca di Vincenzo Montella agli ultimi Europei: sempre in campo fino ai quarti, dove l'avventura è terminata contro l'Olanda.