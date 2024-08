A tenere banco in casa Roma è il futuro di Paulo Dybala, ma anche il mercato in entrata non è finito per una rosa ancora da completare. Sulle fasce, a esempio, con il profilo di Lorenz Assignon che si avvicina alla squadra di De Rossi. Giallorossi e Rennes stanno parlando concretamente, con la Roma che ha messo sul tavolo 1 milione di euro per il prestito e 9 per l'obbligo a determinate condizioni. Cifre congrue, anche se il Rennes chiede di alzare la proposta per il prestito oneroso per lasciar partire il terzino. Apertura forte dei francesi, filtra ottimismo. Intanto Roma che ha ceduto all'Espanyol Kumbulla in prestito e attende sviluppi sul fronte Dybala.