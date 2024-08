Prosegue spedita la trattativa tra Atalanta e Stoccarda per l'arrivo in Germania di El Bilal Touré. La squadra tedesca sta pensando al classe 2001 per potenziare il suo attacco, orfano di Guirassy andato al Borussia Dortmund. Un interesse non nuovo dopo i primi contatti delle scorse settimane, ma affare che ora è entrato nel vivo. Club al lavoro per trovare l'intesa, con Touré fuori dai piani di Gasperini a maggior ragione dopo l'esclusione dai convocati per scelta tecnica nella sfida di Supercoppa Europea contro il Real Madrid.

