C’è già l’intesa sulla cifra totale e sulla formula, ma il Rennes vuole 2 milioni per il prestito più 8 per l’obbligo di riscatto e non 1+9 come proposto dalla Roma. Il club francese vorrebbe anche cambiare alcuni termini di pagamento sulla cifra totale ma l’affare non appare in discussione

In attesa di sviluppi ulteriori sulla possibile partenza di Paulo Dybala, la Roma si avvicina ulteriormente all’esterno difensivo Lorenz Assignon, classe 2000 francese attualmente in forza al Rennes. I due club avevano già trovato un’intesa sulla cifra totale dell’operazione, pari a 10 milioni, ma i rossoneri vorrebbero portare da 1 a 2 i milioni per il prestito e abbassare a 8 la cifra per l’obbligo di riscatto (la Roma propone la formula 1+9). I francesi, inoltre vorrebbero rivedere qualcosa per quanto riguarda i termini di pagamento della cifra totale, ma la trattativa è ormai alle fasi finali e l’affare non appare in discussione.