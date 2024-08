Il difensore, che era stato seguito anche dal Bologna, è atteso ad Amsterdam nelle prossime ore per sostenere le visite mediche. Addio alla Juventus dopo 8 stagioni complessive

Daniele Rugani, salvo clamorosi colpi di scena, sarà un nuovo giocatore dell'Ajax. Tutto fatto tra il club olandese e la Juventus, che già nella giornata di domani (lunedì 19 agosto) potrebbe volare verso Amsterdam per visite mediche e firma. Ci aveva provato anche il Bologna, ma alla fine è stato l'Ajax a spuntarla grazie a un'uscita che era l'unica condizione che bloccava l'arrivo dell'italiano. Si chiuderà dunque dopo 8 stagioni complessive l'avventura in bianconero del classe 1994: nell'ultima annata 18 presenze totali tra campionato e Coppa Italia con 3 gol totali. In maglia Juventus 5 scudetti, 4 Coppe Italia e 2 Supercoppe.