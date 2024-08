In corso le visite mediche di Lazar Samardzic, prima della firma sul contratto con l'Atalanta. I nerazzurri hanno chiuso l'affare con l'Udinese per il centrocampista serbo a 20 milioni di euro più bonus. Un'operazione che nasce dalla necessità di sostituire Koopmeiners e dopo non essere riusciti ad arrivare a O' Riley, per il quale il Celtic ha rifiutato quattro offerte del club bergamasco. Guarda il video

