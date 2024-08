Forti ma out: Osimhen, Chiesa e i casi di mercato

Stasera contro il Como, nell'esordio della nuova Juve, non ci sarà come previsto Chiesa, fuori dal progetto di Thiago Motta. Così come il Napoli di Conte si è presentato a Verona senza Osimhen. Mentre Dybala, tentato dall'offerta araba, a Cagliari è stato mandato in campo da De Rossi solo nel secondo tempo. Nel video, l'analisi e il commento dei tre principali casi di mercato dell'estate da parte degli ospiti di Sky Calcio Club

