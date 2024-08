Il Palermo sta pensando a un clamoroso ritorno: si tratta di Salvatore Sirigu , che dopo 13 anni potrebbe scrivere un nuovo capitolo della sua storia in rosanero. La lesione del tendine rotuleo subita da Gomis ha costretto i siciliani a cercare un nuovo portiere e il classe 1987 è il favorito per ricoprire quel ruolo. Sirigu è attualmente svincolato dopo aver trascorso gli ultimi sei mesi nel Karagumruk , in Turchia.

Sirigu e il Palermo: dalle origini agli anni d'oro

La storia tra Sirigu e il Palermo è iniziata nel 2005, quando i siciliani lo prelevarono dal Venezia. Dopo due stagioni tra Primavera e prima squadra, andò in prestito prima alla Cremonese, poi all'Ancona. Una volta tornato, Walter Zenga affidò a Sirigu le chiavi della porta del Palermo. In quegli anni il club dell'allora presidente Zamparini era molto competitivo e arrivò a un passo dal conquistare due storici obiettivi: nel 2010 la qualificazione in Champions League sfumò per soli due punti, nella stagione seguente il Palermo perse la finale di Coppa Italia contro l'Inter. Sirigu lasciò il club nel 2011 per approdare al Paris Saint-Germain. Dopo 13 anni il portiere potrebbe tornare nella squadra che lo ha cresciuto e lanciato per chiudere il più classico dei cerchi.