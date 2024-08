Nuovo colpo di mercato per l'ambizioso Como di Cesc Fabregas: è fatta per Sergi Roberto, con l'ex Barcellona (svincolato) che è atteso in città nella giornata di domani. Per lui pronto un biennale. Sergi Roberto porterà con sé anche un curriculum straordinario. In Spagna ha vinto praticamente tutto: 7 campionati, 4 Supercoppe e 6 Coppe di Spagna. Discorso identico anche in Europa, dove ha alzato al cielo 2 Champions League, 2 Supercoppe Uefa e 2 Coppe del mondo per club.

Il Como attende Nico Paz

Como scatenato: sempre giovedì 22 agosto è previsto l'arrivo di Nico Paz, prelevato dal Real Madrid: il classe 2004 arriva a titolo definitivo con recompra. La squadra neopromossa però pensa anche a Maximo Perrone, centrocampista classe 2003 di proprietà del Manchester City.