Roma, ore decisive per il futuro di Dybala

Si attende la decisione definitiva di Paulo Dybala dopo l'ultima offerta dell'Al-Qadsiah. Per il giocatore sono pronti 75 milioni di euro in tre anni. Gli arabi invece verserebbero come indennizzo nelle casse della Roma circa 3 milioni, con dei possibili bonus per arrivare a 5 milioni. Una cifra quindi notevolmente più bassa rispetto alla clausola da 12 che era in scadenza il primo d'agosto. In ogni caso, la Roma non ha ancora ricevuto l'offerta ufficiale da parte del club arabo.