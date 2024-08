Almeno un rinforzo per reparto per completare l'organico a disposizione di Daniele De Rossi: per la fascia i profili sono quelli di Assignon e Saud Abdulhamid, mentre a centrocampo concorrenza al Milan per Manu Koné. In attacco il nome nuovo è quello di Pardo del Gent

Mercato della Roma in fermento a meno di due settimane dal gong finale. Con Dybala che ha un piede e mezzo all'Al-Qadsiah, i giallorossi devono completare una rosa che necessita ancora di almeno un rinforzo per reparto. Se sulla corsia destra i nomi caldi restano quelli di Assignon del Rennes (al momento affare in stand-by con la società che riflette sui costi) e Saud Abdulhamid per il quale è tutto fatto da tempo, il profilo nuovo a centrocampo è quello di Manu Koné del Borussia Monchengladbach: il classe 2001 ha costi importanti, senza dimenticare la concorreza del Milan che è sul giocatore e che ha lo stesso procuratore di Maignan. In difesa il primo obiettivo è Danso del Lens, seguito anche dall'Atalanta.