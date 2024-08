In casa Juve si procede per il rinnovo di McKennie, che è in fase di definizione: il centrocampista americano rinnoverà per un altro anno, firmando fino a giugno 2026. Dopo una prima parte di ritiro lontano dal gruppo, era stato reintegrato di recente ed era stato convocato per la prima di campionato contro il Como

La storia di McKennie con la Juventus, a un passo dal capolinea fino a pochi giorni fa, è ora pronta a continuare. In casa bianconera, infatti, si sta procedendo per il rinnovo del centrocampista americano, ora in fase di definizione. Per lui - attualmente in scadenza a giugno 2025 - prolungamento per un altro anno. Già lo scorso 17 agosto c'era stata una prima svolta in quella che pareva una rottura: McKennie - dopo una prima parte di preparazione svolta in orari diversi rispetto a quelli dei compagni, oltreché al centro di diverse voci di calciomercato - aveva ripreso ad allenarsi in gruppo. Non solo, da quel momento è arrivata anche la convocazione (per quanto poi senza scendere in campo) per la prima giornata di campionato, vinta 3-0 contro il Como.