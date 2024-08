Il ds di nuovo in Inghilterra per chiudere l’acquisto di Gilmour: in queste ore l’incontro con Brighton per dare il centrocampista scozzese a Conte. Manna a Londra cercherà poi l’intesa definitiva col Chelsea per Lukaku: il Napoli non va oltre i 30 milioni del prestito con obbligo di riscatto. Resta vivo anche l’interesse per McTominay del Manchester United, anche se per motivi di budget l’arrivo del centrocampista dovrebbe essere condizionato ad altre uscite

