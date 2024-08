La Roma e il club arabo Al Qadsiah sono sempre più vicine per la cessione di Paulo Dybala, siamo ai dettagli finali. L'argentino ha infatti già accettato l'offerta dell'Al-Qadsiah: contratto di tre anni da 75 milioni di euro totali. L'ultimo tassello è quello dell'accordo tra le due società: dopo gli incontri recentissimi (nella serata di mercoledì 21 agosto), sono previsti nuovi contatti proprio nella giornata di giovedì 22. L'agente dell'argentino, intanto, ha incontrato la Roma che dovrà decidere se accettare un indennizzo di circa 3 milioni, con dei possibili bonus per arrivare fino a 5-6 milioni. Come detto, le parti sono sempre più vicine, ma ci sono ancora alcuni aspetti da sistemare prima di arrivare alla chiusura e alle firme.

145 gol dopo la "Joya" lascia il calcio italiano

Un'avventura che inizia nell'estate del 2012 quando il Palermo di Zamparini lo scova in Argentina decidendo di investire la cifra record di 12 milioni di euro per un diciottenne che gioca nel campionato di seconda divisione. Tre anni in maglia rosanero dove prova anche il sapore amaro della retrocessione. Da quelle parti però "U Picciriddu" è già un idolo, e l'ultima stagione da 13 gol convince la Juventus a sborsare 41 milioni di euro per strapparlo all'Inter, in un vero e proprio testa a testa di mercato. Sette stagioni a Torino: 12 trofei in bacheca e oltre 100 gol messi a segno. Il coraggio di scegliere la 21 che fu di Zidane e Pirlo, prima di mettersi sulle spalle la 10 di un certo Alex Del Piero. Poi il mancato rinnovo, la possibilità estero e la Roma che nel luglio del 2022 si regala il suo colpo di mercato. Al Colosseo quadrato sono in migliaia ad abbracciare idealmente il nuovo fenomeno giallorosso: Dybala con la Roma gioirà e piangerà, come in occasione della finale di Europa League persa ai calci di rigore contro il Siviglia nonostante una sua rete. Dopo 325 partite e 145 gol, la "Joya" saluta il calcio italiano.