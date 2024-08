Dopo aver chiesto di non essere convocato per la sfida contro il Lecce per ragioni inerenti al mercato (e a un interesse, quasi sfumato, del Paris Saint-Germain), il nigeriano è tornato ad allenarsi nella giornata di oggi, 22 agosto, con la squadra e sarà a disposizione di Gasperini per le prossime sfide

Tutto rientrato in casa Atalanta per quel che riguarda Ademola Lookman. L’attaccante, dopo aver chiesto di non esser convocato per la prima partita di Serie A tra Lecce-Atalanta (terminata sul punteggio di 4-0 per la squadra di Gasperini), è tornato ad allenarsi con la squadra nerazzurra nella giornata di oggi, 22 agosto. Il nigeriano aveva chiesto di non giocare il match contro il Lecce per questioni legate al calciomercato, in particolare a un presunto interessamento del Paris Saint-Germain. Possibilità che, però, in queste ore sembra essere sfumata. Lookman, dunque, torna a essere a disposizione di Gasperini e chissà che non possa già prendere parte alla sfida per la seconda giornata di campionato domenica 25 agosto alle ore 18.30 contro il Torino di Vanoli.