Calciomercato-L’Originale da lunedì a Siracusa

Settimana conclusiva del mercato estivo da seguire live con 'Calciomercato-L'Originale' che da lunedì 26 a venerdì 30 agosto chiuderà la stagione on tour in Sicilia, a Siracusa. Appuntamento su Sky Sport Calcio, Sky Sport 24 e NOW CALCIOMERCATO, LE NEWS LIVE

Si svolgerà a Siracusa l’ultima imperdibile settimana di ‘Calciomercato - L’Originale’, il programma di Sky Sport giunto alla sua ventesima edizione. Da lunedì 26 a venerdì 30 agosto la città siciliana farà da cornice alle ultime ore di trattative, le più attese e importanti. La trasmissione, che nel nuovo format itinerante in questa stagione ha già toccato altre sei regioni, avrà il suo epilogo in Sicilia, grazie al grande lavoro del Siracusa Calcio 1924 nella figura del presidente Alessandro Ricci e del comune di Siracusa nella figura del sindaco Francesco Italia, che, in collaborazione con il partner Ortea Palace, hanno fortemente voluto ospitare Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna oltre a tutti i giornalisti e i talent di Sky Sport.

Ricci, Siracusa Calcio: "Orgogliosi di ospitare l'Originale" “Siamo orgogliosi che Sky Sport abbia deciso di sposare il nostro progetto - ha detto il presidente del Siracusa Calcio, Alessandro Ricci - e che abbia scelto di arrivare a Siracusa nel momento storicamente più importante per il calciomercato, la settimana finale. Questo permetterà anche al nostro club di avere risonanza mediatica e visibilità a livello nazionale: oltre a rientrare pienamente tra gli obiettivi che insieme ai dirigenti ci siamo prefissati sin dal mio arrivo, questo fa capire quanto risulti interessante il lavoro che stiamo svolgendo e che vogliamo continuare a svolgere. Ringrazio il sindaco di Siracusa Francesco Italia per aver accettato con entusiasmo la nostra iniziale proposta, ospitare gli amici de ‘L’originale’ sarà un vero piacere”.

Italia, sindaco Siracusa: "Grande vetrina per nostra città" “Sky Sport è sinonimo di qualità assoluta - ha aggiunto il sindaco di Siracusa, Francesco Italia - e, appena si è presentata l’occasione di poter collaborare con una realtà così importante, non abbiamo avuto alcun dubbio. La macchina organizzativa si è immediatamente messa in moto con l’obiettivo di regalare la migliore esperienza possibile ai professionisti che arriveranno. Per la nostra città sarà una grande vetrina e siamo sicuri che le innumerevoli meraviglie del nostro territorio lasceranno un ricordo indelebile agli amici di Sky Sport e a tutti gli spettatori che ne potranno godere da casa. Dopo le produzioni cinematografiche, gli eventi di caratura nazionale e internazionale degli ultimi anni e in attesa di ospitare a fine settembre l’Expo e il G7 agricoltura e pesca, per una settimana Siracusa sarà non solo la casa del calciomercato, ma anche dello sport in generale: l’organizzazione di ‘Calciomercato - L’originale’ è un’altra di quelle iniziative di cui andare fieri”.

L'Originale live a Siracusa dal 26 al 30 agosto Mercato e non solo, come è noto: le trattative saranno ovviamente al centro del programma, grazie agli aggiornamenti continui e ai contributi live degli inviati della squadra mercato di Sky Sport, con Gianluca Di Marzio in prima linea pronto a svelare tutti i retroscena, gli incontri e le indiscrezioni. Occhi sempre aperti sui contenuti provenienti da web e social, con Fayna pronto svelare ogni tipo di curiosità. Ma il programma sarà fonte di grande promozione per Siracusa: si parlerà molto della città, grazie alla messa in onda di ‘cartoline’ registrate nei punti strategici, da Ortigia all’Area protetta del Plemmirio, ad esempio. Sera dopo sera, saranno tanti gli ospiti (Alessandro Costacurta, Walter Zenga, Giancarlo Marocchi, Lorenzo Minotti, Paolo Condò, Stefano De Grandis, Marco Bucciantini, Aldo Serena, Veronica Baldaccini e non solo) che si alterneranno nello studio di ‘Calciomercato – L’originale’, che verrà allestito in Riva Nazario Sauro nel piazzale antistante Ortea Palace, partner dell’evento, e dal quale verranno trasmesse le dirette, in programma dal lunedì al venerdì alle ore 23 su Sky Sport 24 e su Sky Sport Calcio.