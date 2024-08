La squadra di Italiano sta per piazzare un colpo a sorpresa in attacco, riportando in Italia l'esterno offensivo: l'inglese si era trasferito in questa sessione di mercato all'Aston Villa nell'affare che ha portato poi Douglas Luiz alla Juventus

Non solo Tommaso Pobega (per il quale si aspetta l'ufficialità) per un Bologna scatenato sul mercato: è in arrivo a sorpresa anche Samuel Iling-Junior. L'esterno offensivo si trasferirà in Emilia con la formula del prestito secco dall'Aston Villa, squadra nella quale era arrivato in questa sessione di mercato insieme con Barrenechea nell'affare che ha portato Douglas Luiz alla Juventus.