Lo scambio tra Ngonge e Zalewski piace sia al Napoli che alla Roma. Le squadre sono a lavoro per trovare un accordo, con i giallorossi che verserebbero un conguaglio al club azzurro

Continuano i contatti tra il Napoli e la Roma : lo scambio più caldo è ora quello tra Cyril Ngonge e Nicola Zalewski a titolo definitivo, con conguaglio dei giallorossi alla squadra di De Laurentiis . Il giocatore italo-polacco è molto apprezzato da Conte , mentre Ngonge sarebbe il profilo ideale per De Rossi potendo ricoprire tutti i ruoli in attacco. L'operazione piace a tutte e due le parti. Sul calciatore belga c'è anche l'interesse della Lazio di Baroni , ma la Roma può contare su una contropartita gradita al Napoli.

I numeri di Ngonge e Zalewski

Nella scorsa stagione Ngonge ha disputato 13 partite in Serie A, realizzando un gol contro il Genoa. Il belga è entrato a gara in corso a Verona, non riuscendo però a incidere. 22 presenze e 1 assist invece i numeri di Zalewski nell'ultimo campionato: l'esterno della Roma è stato schierato titolare da De Rossi nella prima giornata contro il Cagliari.