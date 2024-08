Operazione da 2,5 milioni di euro con l'Al-Hilal e giocatore atteso in Italia per visite mediche e firma. Servirà invece un rilancio per Danso, mentre a centrocampo De Rossi chiede Koné del Borussia Monchengladbach

La Roma è pronta ad accogliere Saud Abdulhamid. Il terzino dell'Al-Hilal partirà nelle prossime ore e, nella giornata di domenica, è atteso in città per visite mediche e firma. Operazione chiusa a 2.5 milioni di euro. Ma il mercato della Roma non si ferma qui. Per Danso è stata presentata nei giorni scorsi un’offerta da 22 milioni, ma la valutazione del Lens è di 25. La distanza non è molta, ma con il mancato addio di Dybala spetterà al club decidere se continuare con un rilancio da presentare ai francesi. Intanto a centrocampo Manu Koné è la richiesta di Daniele De Rossi. Il giocatore francese non è stato convocato per la gara del Borussia M'Gladbach contro il Bayer Leverkusen per motivi di mercato. C'è la concorrenza forte del Milan.