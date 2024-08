L'ex difensore nerazzurro non figura nella lista di Luis Enrique per la seconda giornata contro il Montpellier: non è nei suoi piani tecnici. Può tornare sul mercato in questi ultimi giorni, ma c'è il nodo ingaggio da 9 milioni netti a stagione MERCATO LIVE: TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI

Skriniar out dal Psg per scelta tecnica. Non c'è infatti il nome dell'ex difensore dell'Inter nella lista dei convocati per il Montpellier stilata da Luis Enrique, che non vede il giocatore slovacco nei suoi piani per la stagione. E ora cosa succede? Skriniar potrebbe tornare sul mercato in questi ultimi giorni, ma c'è il nodo ingaggio da 9 milioni netti a stagione.

Non l'unico in uscita dal Psg Anche in Francia - scrive L'Équipe - hanno confermato l'assenza di Skriniar tra i convocati per scelta di Luis Enrique, così come par altri giocatori (Soler e Ugarte) in chiave mercato, vicini rispettivamente a West Ham e Manchester United.

La sua storia in Francia Aveva lasciato l'Inter firmando a zero col Psg nell'estate del 2023: la sua prima stagione è stata sotto le aspettative, con 32 partite complessive, 24 gettoni in Ligue 1 ma solo 17 (meno della metà) da titolare. In Champions aveva giocato con regolarità nei gironi, ma non è mai sceso in campo nelle gare a eliminazione diretta, culminate con l'eliminazione in semifinale a favore del Borussia Dortmund.