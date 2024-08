Musso verso l'Atletico, Atalanta su Rui Patricio

Il portiere portoghese è entrato nel mirino della dirigenza nerazzurra per sostituire il partente Musso, sempre più vicino all'Atletico Madrid di Simeone in prestito oneroso con obbligo. Rui Patricio è svincolato dopo la fine dell'esperienza in maglia Roma

Il mercato dell'Atalanta è tutt'altro che chiuso. Già otto gli acquisti ufficiali e, al netto del caso Koopmeiners , la società nerazzurra è riuscita a non privarsi dei giocatori chiave per il gioco di Gasperini . Il nono arrivo della sessione estiva dell'Atalanta potrebbe essere quello di Rui Patricio : l'ex Roma, svincolato dopo la fine dell'avventura in giallorosso, è stato un'idea anche del Monza di Galliani , che ha poi virato su Turati . Contatti in corso con il portiere, che di fatto (nel caso in cui si concretizzasse il suo arrivo) andrebbe a sostituire Juan Musso , sempre più verso la Spagna. Il classe 1994 è molto vicino all'Atletico Madrid di Simeone: operazione in prestito oneroso con obbligo di riscatto .

Sporting, Premier e Roma: i numeri di Rui Patricio

Ultime tre stagioni in maglia Roma per Rui Patricio per un totale di 129 match ufficiali in giallorosso. Unica esperienza italiana per il classe 1988 dopo 12 stagioni allo Sporting Lisbona: nel mezzo la Premier, con la maglia del Wolverhampton. In bacheca 3 Coppe di Portogallo, 3 Supercoppe e 1 Coppa di Lega portoghese. Con la Roma la vittoria della prima edizione della Conference League in finale contro il Feyenoord, mentre in nazionale il titolo di campione d'Europa conquistato nel 2016.