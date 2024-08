Probabili formazioni di Torino-Atalanta

Il numero 10 dell'Atalanta ha un nuovo padrone: si tratta di Zaniolo, che va verso la prima convocazione con i nerazzurri. Si è allenato ancora a parte invece Lookman, out per il Torino. Bellanova non convocato. Della sua cessione ha parlato Vanoli in conferenza stampa: "Quando una società vende un giocatore a tua insaputa è inutile cercare spiegazioni"

Seconda giornata di campionato per Torino e Atalanta , in campo domenica 25 agosto alle 18:30. La squadra di Vanoli è reduce da un buon esordio a San Siro contro il Milan , partita terminata 2-2. I nerazzurri invece hanno battuto 4-0 il Lecce con le doppiette di Retegui e Brescianini. Gasperini dovrà fare i conti con diverse assenze, ma ritrova un nuovo acquisto.

Tante novità nell' Atalanta : Zaniolo ha preso la maglia numero 10 lasciata libera da El Bilal Touré , passato allo Stoccarda, e va verso la prima convocazione con i nerazzurri. Per quanto riguarda Lookman, l'eroe della finale di Europa League si è allenato ancora a parte e non ci sarà nella trasferta di Torino. Gasperini punta sulla stessa formazione che ha vinto all'esordio con il Lecce.

Rispetto alla squadra che ha pareggiato contro il Milan, Vanoli effettuerà soltanto un cambio obbligato: fuori Bellanova (ceduto proprio all'Atalanta e non convocato contro la sua ex squadra, anche per questione di rispetto), dentro il nuovo acquisto Pedersen . Confermata la difesa a tre con Vojvoda, Coco e Masina. In attacco la coppia composta da Zapata e Sanabria.

Vanoli: "Bellanova venduto a mia insaputa"

Paolo Vanoli ha parlato in conferenza stampa della cessione di Bellanova all'Atalanta: "Non sono uno che cerca spiegazioni sulle dinamiche. Quando una società mi vende un giocatore all'insaputa, è inutile cercarle. Non sono abituato a piangermi addosso. Non sono d'accordo su questa vendita, ma alzo la testa e vado avanti. Ho detto al presidente in faccia ciò che penso, ma non sono una persona che batte i pugni".