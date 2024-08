Il centrocampista sta svolgendo le visite mediche a Genova: il 21enne è arrivato questa mattina alla Casa della Salute per iniziare i test, poi sono previste -probabilmente già in giornata- firma e ufficialità. Arriva in prestito secco dalla Juventus. Un rinforzo a centrocampo per Gilardino, anche se Miretti attualmente sta curando una frattura al piede destro: ha saltato la prima di campionato e dovrebbe tornare per la terza o la quarta

