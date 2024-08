L'Inter ha chiuso la trattativa per Tomas Palacios, che arriverà a Milano domenica 25 agosto. Lunedì le visite mediche e la firma con i nerazzurri. Operazione da 6 milioni e mezzo più bonus fino a un totale (possibile) di 11 milioni

Tomas Palacios è pronto a diventare un nuovo giocatore dell'Inter. Il difensore è partito da Buenos Aires in direzione Milano, dove arriverà nella giornata di domenica 25 agosto. Lunedì svolgerà le visite mediche, poi la firma sul contratto fino al 2029. Le cifre dell'affare: 6 milioni e mezzo più bonus fino a un totale (possibile) di 11 milioni. L'Inter ha accontentato così la richiesta di Simone Inzaghi, che prima della partita col Genoa aveva spiegato l'importanza aggiungere un difensore alla rosa: "Sappiamo che c'è qualcosa da ultimare perché ci manca un giocatore. Ne ho parlato con il presidente, ho la fortuna di avere una dirigenza capace e sappiamo di dover prendere un giocatore importante che ci possa dare delle rotazioni in più come fanno i nostri nuovi acquisti".