Il Chelsea ha accettato la proposta del Napoli per Lukaku: 30 milioni di euro più il 30% sulla futura rivendita. Restano da sistemare soltanto gli ultimi dettagli prima dell'arrivo dell'attaccante belga in Italia. In Premier intanto Gilmour è partito titolare con il Brighton, mentre McTominay dalla panchina con il Manchester United

CALCIOMERCATO, TUTTE LE NEWS LIVE