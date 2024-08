Domani, martedì 27 agosto, potrebbe essere la giornata decisiva per Koopmeiners alla Juventus, con un incontro previsto con l'Atalanta per chiudere: affare da 52 milioni di euro più 7 di bonus per avvicinarsi ai 60 richiesti dai nerazzurri. E non si molla la pista che porta a Sancho: si lavora al prestito con lo United

Dopo Conceiçao e Nico Gonzalez, ora Koopmeiners. La giornata di domani (martedì 27 agosto) sarà decisiva per l'arrivo in bianconero del centrocampista olandese dell'Atalanta: previsto un incontro con il club nerazzurro per andare a chiudere la trattativa. Contatti nei giorni scorsi per un affare da 52 milioni di euro più 7 di bonus (divisi tra facili e difficili) per una cifra totale che si avvicina ai 60 richiesti. Tre certificati medici presentati nelle ultime settimane da Koopmeiners, che di fatto spinge i nerazzurri a prendere in considerazione la cessione del giocatore a pochi giorni dal "gong" finale.