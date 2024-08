La giornata di oggi, martedì 27 agosto, sarà decisiva per Romelu Lukaku al Napoli: intesa vicina sulla questione riguardante i diritti di immagine. Per Gilmour contatti continui, con il Brighton che ha ufficializzato Matt O'Riley

Romelu Lukaku e Napoli a un passo dall'accordo definitivo. Le parti si stanno avvicinando sempre di più sulla questione inerente i diritti di immagine, con la giornata di oggi, martedì 27 agosto, che sarà decisiva con un nuovo summit in programma che dovrebbe portare all'intesa finale. Le cifre dell'affare con il Chelsea: 30 milioni di euro per un'operazione a titolo definitivo e 30% sulla futura rivendita. Al belga ingaggio da 8 milioni di euro netti più bonus per tre anni di contratto ma, con il decreto crescita, saranno 12 per il club a lordo.