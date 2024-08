Come cambia la Juve con Koopmeiners

Koopmeiners, ma anche Douglas Luiz e Fagioli, sono giocatori in grado di destreggiarsi in tutte le posizioni del centrocampo. Trequartisti, mediani, eventualmente mezzali. Si potrebbe così immaginare una versione ancora più offensiva della Juve con l'olandese da mediano, Yildiz da trequartista e Gonzalez-Conceicao sulle ali. Un'ipotetica soluzione per recuperare partite in svantaggio. Sempre che dal mercato non arrivino nuove sorprese...