Il mercato della Juventus si prepara ai botti finali, sia in uscita che in entrata. È sempre più vicina, infatti, la cessione di Federico Chiesa al Liverpool. L'esterno della Nazionale, ormai fuori dai progetti di Thiago Motta, è ormai deciso a raggiungere i Reds e i due club sono sempre più vicini a trovare un accordo sulla base di 12 milioni più bonus. Intesa che potrebbe arrivare già in giornata. In scadenza di contratto tra un anno, il classe '97 è destinato a lasciare i bianconeri dopo 32 gol e 23 assist in 131 presenze. Diventerebbe, inoltre, il 7° italiano a giocare per la squadra inglese dopo Paletta, Padelli, Dossena, Aquilani, Borini e Balotelli.