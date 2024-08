Entrambe le squadre hanno messo gli occhi sul centrocampista classe 2001 e sono pronte a mettere sul tavolo circa 15 milioni. Il Borussia Mönchengladbach, però, spera di riuscire ad ottenere qualcosa in più

Koné, 22 presenze e un gol nell'ultima stagione

Francese ma con origini ivoriane, Koné è nato a Villeneuve-la-Garrenne (paese di 25mila abitanti a pochi chilometri da Parigi) nel maggio del 2001. Nell'ultima stagione con il Borussia Mönchengladbach, il centrocampista francese ha collezionato 22 presenze in Bundesliga, impreziosite da un gol. Koné potrebbe salutare il club tedesco dopo 3 anni e mezzo per passare in Serie A.