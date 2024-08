Roma e Milan al lavoro per lo scambio tra Abraham e Saelemaekers. La condizione per la buona riuscita dell'eventuale trattativa è l'addio ai rossoneri di Jovic: se l'attaccante parte, l'affare potrebbe andare in porto animando gli ultimi giorni di mercato delle due squadre. Intanto Milan che prende Vos dall'Ajax: 3 milioni più 2 di bonus per un giocatore forte ma che inizierà con il Milan Futuro. E a centrocampo, in uno "scontro di mercato" proprio con la Roma, non è tramontata la pista Manu Kone del Borussia Monchengladbach: necessaria però l'uscita di Bennacer, che ha proposte dall'Arabia.